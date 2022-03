Un divorce à 150 millions d'euros à Belvalplaza

ESCH-BELVAL - Rien ne va plus entre Multiplan et SNS Property Finance.

Chez Multiplan, on affirme avoir déjà des pistes pour trouver un autre partenaire pour le joint-venture.

«Il n'y a pas de contre-ordre, les travaux continuent et la remise des clés est toujours prévue le 9 novembre». Claudia Colantonio, de Multiplan, se montre optimiste pour les locataires, malgré l'explosion du joint-venture chargé du projet Belvalplaza.

«Un joint-venture, c'est une union entre deux partenaires, basée sur l'égalité». Dans ce cas, Multiplan est chargé de la gestion quotidienne des chantiers et des travaux, SNS Property Finance, une société néerlandaise, de leur financement.

Du côté de Multiplan, on affirme que SNS a manqué à ses engagements, en prenant des décisions unilatérales et, surtout, en manquant à ses obligations financières, à hauteur de «plusieurs dizaines de millions d'euros. Les salaires de septembre ont dû être payés par Multiplan alors que c'est à SNS de le faire». Du coup, Multiplan attaque SNS et réclame 150 millions d'euros de dédommagement.