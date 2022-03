Love Parade meurtrière : Un document secret révèle les causes du drame

Les autorités de la ville de Duisburg où 21 personnes ont perdu la vie lors de la Love Parade auraient intentionnellement caché un document sur les causes du drame.

Le dossier sur le drame de la Love Parade qui a fait 21 morts en Allemagne remis à la commission des affaire internes du parlement de Rhénanie Du Nord-Westphalie, aurait été volontairement amputé d’une vingtaine de pages. Dans ces pages, on trouvait les communications entre les forces de sécurité et les responsables de la municipalité jusqu’à 12h52, avant le drame.

On découvre également que les autorités étaient au courant qu’à 12h58 la station de train de Duisburg était déjà complètement surchargée. De plus, le site de la Love Parade aurait du être fermé à l’aide de clôtures pour empêcher toute intrusion ou sortie «sauvage». Pourtant, le site étant très étendu, certaines zones ont été laissées libre d’accès. Les appels et les plaintes se sont faits entendre dès 13h59 mettant en garde les autorités contre les mouvements de foule non contrôlées. Quelques minutes plus tard, les pompiers sont arrivés sur place.