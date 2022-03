Musique : Un documentaire sur Johnny arrive sur Netflix

Le géant américain du streaming vidéo, Netflix, a annoncé vendredi, la sortie, le 29 mars, de la série documentaire «Johnny par Johnny».

Cette série «intimiste», en cinq épisodes et «racontée par Johnny lui-même, retrace la vie et la carrière de la plus grande icône du rock français» au travers d'interviews et d'images d'archives inédites, précise Netflix, dans un communiqué.