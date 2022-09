Mostra de Venise : Un documentaire sur la crise des opiacés aux USA reçoit le Lion d’Or

La documentariste Laura Poitras a été primée samedi pour son film «All The Beauty and the Bloodshed», qui retrace le parcours et le combat de Nan Goldin.

La documentariste Laura Poitras a remporté samedi le Lion d’Or à Venise pour «All the Beauty and the Bloodshed».

David contre Goliath

Pas de révélations fracassantes cette fois dans «All the Beauty and the Bloodshed», le film primé à Venise, mais un voyage à travers la vie de Nan Goldin, photographe de 68 ans connue pour ses clichés du New York underground et qui a tant côtoyé la mort, du sida à la crise des opiacés, son dernier combat.