Formule 1 : Un documentaire sur Lewis Hamilton bientôt diffusé sur «Apple TV+»

Apple TV+ diffusera un long métrage documentaire sur la vie et la carrière du pilote britannique, sept fois champion du monde de Formule 1, a annoncé la plateforme mercredi soir.

«Le documentaire offrira un accès complet à Hamilton et à son équipe, sur et en dehors de la piste, et un casting d'invités de premier plan», précise Apple dans un communiqué. Le film sera produit notamment par Hamilton lui-même, ainsi que par Box to Box Films, responsable également de la série de Netflix consacrée à la F1, «Drive to Survive» (Pilotes de leur destin).