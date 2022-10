Handball: Un double défi continental

Les deux équipes joueront leurs matches aller et retour à domicile samedi puis dimanche.

Käerjeng y croit fort

Les championnes du Luxembourg reçoivent les Portugaises d'Alavarium et espèrent bien voir le prochain tour. «C'est une bonne équipe, mais pas aussi forte que celles qu'on a jouées les dernières années, note l'entraîneur Zoran Radojevic. C'est une équipe jeune, qui a perdu des joueuses».

Alors qu'elles ont joué en championnat mercredi à Belvaux (12-30), les Bascharageoises devront avoir récupéré avant les deux matches en deux jours du week-end. «On a utilisé le match de mercredi pour se préparer, explique Radojevic. On s'est entraînés pour ça, donc c'est sûr que les filles seront motivées, plus qu'en championnat».

Dudelange diminué

À Dudelange, qui a aussi remporté tous ses matches d'AXA League, la situation est plus compliquée, puisque quelques pépins physiques compliquent la préparation. Laura Willems et Kim Wirtz sont notamment diminuées et n'ont pas pu s'entraîner normalement cette semaine.