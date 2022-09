Télévision : Un célèbre duo dans le fauteuil rouge de «The Voice» en 2023

Le nouveau jury de «The Voice», avec, en haut, Bigflo et Oli et Amel Bent et, en bas, Vianney et Zazie.

Qui succédera à Nour en 2023? S'il faudra patienter pour connaître le grand gagnant ou la grande gagnante de la 12e édition du célèbre télécrochet, on connait d'ores et déjà le jury qui prendra place dans les fauteuils rouges. Vianney et Amel Bent rempilent pour une 3e saison. Avec l'espoir d'enfin décrocher le trophée dont le recordman n'est autre que Florent Pagny (5 victoires en 10 saisons) qui, lui, ne sera pas de la fête.

Celle qui signe son grand retour a, elle, déjà remporté deux fois le concours: après s'être absentée, Zazie fera de nouveau partie de l'aventure et compte bien aller au bout comme elle l'a fait avec Lilian Renaud et Maëlle.

Grande nouveauté pour le 4e siège qui sera occupé non pas par un mais par deux coaches: le célèbre duo Bigflo et Oli, après avoir participé à la version belge de l'émission, se jette dans le grand bain de l'édition française. «Avec leur bonne humeur contagieuse et installés dans un double fauteuil, Bigflo et Oli vont bouleverser l’ordre établi et apporter un vent de folie sur le plateau», écrit TF1 dans un communiqué.