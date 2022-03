En France : Un drapeau breton géant déployé à Nantes

Un «Gwenn ha du» de 1 400 m2, long de 46 m sur 31 m de large et pesant 300 kilos, a été déployé dimanche en face du château des Ducs de Bretagne à Nantes.

Un gigantesque drapeau breton a été déployé symboliquement, dimanche à Nantes, à l'initiative de partisans d'un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Ce «Gwenn ha du» (blanc et noir en breton) géant de 1 400 m2, long de 46 m sur 31 m de large et pesant 300 kilos, a été déployé au sol en fin de matinée en face du château des Ducs de Bretagne à Nantes, en présence d'une centaine de personnes, a constaté un photographe de l'AFP.

«Référendum 44», pouvait-on lire sur l'une des neuf bandes noires du drapeau zébré qui a ensuite été porté et tourné par les participants entre le miroir d'eau et le château au son de cornemuses. Dans une lettre ouverte, plus de 200 élus de tous bords politiques et un millier d'associations ont demandé, vendredi, aux candidats à la présidentielle de s'engager à organiser en 2024 un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne.