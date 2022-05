France : Un drone pour guider l’orque dans la Seine vers la mer

Le cétacé égaré dans la Seine et se trouvant en très grande difficulté va être attiré vers son milieu naturel à l’aide de stimuli sonores, ce samedi. Il s’agit d’une opération de sauvetage avec des moyens expérimentaux.

Une méthode «expérimentale»

Le succès de cette opération – qualifiée «d’expérimentale» par la chercheuse en bioacoustique impliquée dans l’intervention, Charlotte Curé, sur Twitter – n’est pas garanti. «On n’est pas sûr du tout que ça marche, mais ça vaut le coup d’être tenté. On va positionner le bateau soit en amont soit en aval […] On va mettre un haut-parleur dans l’eau et on va diffuser des sons d’orques, des sons naturels et on va regarder comment l’animal réagit», précise la scientifique.