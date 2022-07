En Espagne : Un drone sauve un ado de 14 ans de la noyade

C'est pour offrir ces quelques secondes qui changent tout que Adrián Plazas et Enrique Fernández ont crée la société General Drones qui fournit un système de surveillance à une vingtaine de communes côtières aux alentours de Valence. «Nous avons été sauveteurs pendant dix ans et nous avons vu un jour une femme se noyer et perdre connaissance devant nous et qui est ensuite décédée. Juste pour quelques secondes», expliquent-ils à El Païs. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour mettre au point un drone capable de «résister au vent, à l'humidité, à l'exposition au soleil».