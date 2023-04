Un duel de poids lourds au sommet de la BGL Ligue

À six journées de la fin de la BGL Ligue, c'est une rencontre qui a des allures de finale. Aux avant-postes depuis le début de la saison, le Swift Hesperange et Dudelange se retrouvent dimanche (16 h), au Stade Alphonse-Theis, pour écrire la fin du scénario d'une saison où ils ne se sont pratiquement jamais quittés.

Avec trois points d'avance en tête, les locaux pourraient, en cas de victoire, entrevoir le premier titre de champion de l'histoire du club, tandis que le F91 a la possibilité de relancer le suspense pour rêver d'un second titre consécutif.

Doté d'un effectif moins dense que celui de Hesperange, Dudelange pourra compter sur un collectif bien rodé, magnifié par ses trois joueurs offensifs, João Magno (15 buts), Samir Hadji (16 buts) et Dejvid Sinani (16 buts).

Un choc Progrès-Pétange

Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, l'équipe de Pascal Carzaniga excelle dans le domaine physique et ses attaquants Dominik Stolz (21 buts) et Rayan Philippe (22 buts) peuvent trouver la faille à n'importe quel moment.