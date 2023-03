Election: Un duel inédit au deuxième tour de la présidentielle au Monténégro

Cette élection se joue après des mois de blocage dans le pays riverain de l’Adriatique. Deux gouvernements ont été renversés par une motion de censure depuis les législatives de 2020, la dernière fois en août, et le cabinet en place gère les affaires courantes. Le président sortant Milo Djukanovic a dissous le Parlement quelques jours avant le scrutin présidentiel et convoqué des élections législatives anticipées pour le 11 juin.

Trois décennies au pouvoir

Qualifié de populiste par certains, il est un des fondateurs en 2022 du mouvement l’Europe maintenant, formation qui semble avoir le vent en poupe. Radovan Djedovic, retraité de 72 ans à Podgorica, voudrait le changement: «Ça n’existe nulle part au monde qu’un homme gouverne pendant plus de 30 ans. Pendant ce temps les États-Unis ont changé leur président cinq ou six fois».

Après avoir voté, Milo Djukanovic a invité ses compatriotes à saisir l’«occasion» du scrutin pour choisir la «stabilité» et l’«objectif» d’un Monténégro au sein «de la famille des États et des peuples européens». «Je sais que tous (les candidats) ont la même ambition, celle de vaincre le président actuel et je suis certain de ma supériorité», a-t-il ajouté.