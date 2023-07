Législatives au Luxembourg: Un duo de ministres pour mener Déi gréng dans le Centre

François Bausch et Sam Tanson. déi gréng

Vendredi midi, la ministre de la Justice et de la Culture, Sam Tanson (tête de liste nationale) et le ministre de la Défense, des Travaux publics et de la Mobilité, François Bausch, têtes de liste de la circonscription Centre ont présenté la liste des candidats écologistes qui les accompagneront.

C'est une liste paritaire - 11 femmes et 10 hommes - dont la moyenne d'âge est de 47 ans, la plus jeune ayant 27 ans (Jessie Thill, députée depuis 2022) et le plus vieux 68 ans.

En 2018, Déi gréng avait obtenu un peu plus de 16% des voix dans le Centre et quatre députés verts avaient été élus: François Bausch, Sam Tanson, François Benoy et Charles Margue.

