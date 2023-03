Attaque de rêve: Un duo Haaland-Mbappé au Real en 2024 ?

Réunir les deux attaquants les plus prolifiques du moment sous le même maillot est-il possible?

Un trio d'attaque Vinicius-Haaland-Mbappe fait rêver le président du Real Madrid Florentino Pérez. «Le Real Madrid commence à envisager la possibilité de réunir Haaland, Mbappé et Vinicius pour marquer le début d’une nouvelle ère galactique» écrit Marco Ruiz, journaliste pour le quotidien sportif espagnol AS.

Il est évident que peu de clubs en Europe disposent des capacités financières suffisantes pour prendre en charge les transferts et les salaires de deux des meilleurs joueurs du monde. Mais AS précise que le club madrilène aura, d’ici là, libéré une grande partie de sa masse salariale actuelle. En effet, selon Marco Ruiz, les départs de Benzema, Hazard, Modric et peut-être Kroos permettraient d’économiser 50 millions d’euros de salaires par an, assez pour rémunérer Haaland et Mbappé.