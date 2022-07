Au Luxembourg: Un écran géant installé pour refaire du Palais un cinéma

Le parvis du Palais libéré en journée

Et ce vendredi 22 juillet, quelque 500 chaises seront installées en face, pour accueillir les spectateurs. L’écran doit être «gonflé» dans la foulée, comme il le sera avant chaque projection (sauf en cas de vents forts). Entre-temps, il sera simplement plié par terre, et les chaises seront enlevées chaque jour pour laisser le parvis aux touristes.

Les séances se succèderont ensuite de ce vendredi 22 juillet au samedi 30 juillet, avec une affiche variée composée de films récents («Death on the Nile», «West Side Story») et de grands classiques («A Fistful of Dollars», «Breakfast at Tiffany’s», «Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain»...). Aucune réservation n’est nécessaire, les premiers arrivés choisiront leurs places en premier. Les films seront lancés vers 21h30, une fois le soleil couché et après une brève introduction. Les projections sont gratuites.