Art au Luxembourg – Un écrivain tente de «trouver de la poésie dans le quotidien»

Celui qui a travaillé dans le domaine des assurances explique vouloir intégrer dans ses livres «des choses de la vie courante qui ont un brin de poésie». «J’essaie de trouver de la poésie dans le quotidien», glisse Chris L. Pour écrire, il s’inspire «de tout», notamment des lectures et de ses propres réflexions. «Je sais rester longtemps sans rien faire. Or, ne rien faire, c’est commencer à réfléchir», explique celui qui prend beaucoup de notes via son téléphone.

«Retrouver de la confiance»

Le jeune homme «remplit des cahiers» au fur et à mesure de ses pensées. «Curieuse ballade» a germé à partir de janvier 2021: «J’écrivais de plus en plus. En avril, je me suis dit: "pourquoi ne pas me lancer le défi de quelque chose de plus concret?"». S’est ensuivi un travail précis qui l’a amené jusqu’à son livre autoédité, disponible dans plusieurs librairies du Luxembourg et qui peut être commandé partout.