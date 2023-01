Grippe aviaire : Un élevage tchèque va abattre 750 000 poules

Augmentation du prix des oeufs

L'épizootie de grippe aviaire est la «plus dévastatrice» qu'ait connue l'Europe de toute son histoire, ont estimé fin décembre les autorités sanitaires européennes, avec plus de 50 millions d'oiseaux abattus dans les seuls élevages infectés entre octobre 2021 et septembre 2022. Quelque 2 500 foyers ont été enregistrés dans des élevages de 37 pays européens d'octobre 2021 à septembre 2022.

Les autorités sanitaires étudient les possibilités de vaccination. A l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin suffisamment efficace disposant d'une autorisation de mise sur le marché ni de règlementation européenne autorisant la vaccination. Cinq pays européens se sont lancés dans la course au vaccin. La France et la Hongrie travaillent sur un sérum pour les palmipèdes (canards, oies), les Pays-Bas et la Belgique pour les poulets et l'Italie pour les dindes.