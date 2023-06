Education au Luxembourg: «Un élève etranger ne doit plus être inscrit dans une classe d'accueil sans projet»

«C'est une réforme importante pour davantage de justice sociale et une meilleure intégration à l'école et dans notre société», souligne Claude Meisch. Le ministre DP de l'Éducation nationale a présenté ce mardi le nouveau dispositif d'accueil pour les 4 000 enfants, adolescents et jeunes adultes qui arrivent chaque année au Luxembourg au cours de leur parcours scolaire.

Un projet de loi, bientôt soumis au vote la Chambre des députés, prévoit le lancement pour la rentrée prochaine d'un Service de l'integration et de l'accueil scolaires (SIA), qui comprendra 35 personnes. Objectif affiché: améliorer l'intégration des élèves étrangers dans le système scolaire public au Luxembourg.

Projet individuel

Un guichet unique fournira aux familles nouvellement arrivées des informations sur l'offre scolaire luxembourgeoise, sur l'éducation non formelle et les mesures d'aide, d'assistance, d'aménagement et d'accompagnement. Il proposera aussi une analyse de la situation des enfants (tests, observations, entretiens) et une prise en charge de l'élève en vue d'une intégration rapide dans une classe régulière. Sans oublier un suivi de l'élève pendant deux ans, «pour une intégration réussie».

«On a complètement revu toutes les procédures, explique Claude Meisch. Actuellement il y a beaucoup de classes d'accueil. Les élèves nouvellement arrivés y sont inscrits sans avoir de projets concrets. Avec le futur SIA, on ne va plus uniquement regarder si l'élève est bien inscrit dans une classe d'accueil. On va aussi voir s'il est inscrit dans une classe d'accueil où l'on travaille en fonction de son projet individuel».

Le profil des élèves nouvellement arrivés

Le ministre prend l'exemple d'un élève portugais qui arrive au Grand-Duché à l'âge de 10 ans. «Il sera peut-être judicieux de travailler avec lui pour l'inscrire dans une classe anglophone d'une école publique internationale que de lui faire apprendre en même temps l'allemand et le français, en vue d'une inscription dans une classe réguliere de l'école fondamentale», dit-il.

Les familles nouvellement arrivés ne seront pas obligées de passer par le SIA pour scolariser leurs enfants. «C'est une option, précise Claude Meisch. Il y aura aussi des coordinateurs au niveau de l'école fondamentale qu'on pourra contacter, ou des cellules d'orientation dans les lycées, pour faire la relation avec le SIA».

Les étapes du dispositif d'accueil pour les élèves nouvellement arrivés