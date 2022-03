En France : Un élève tué par la chute d'un arbre

Un jeune homme de 19 ans est décédé, mardi et deux autres ont été blessés lors de la chute d'un arbre survenue dans un centre de formation des Apprentis d'Auteuil.

Un jeune homme de 19 ans est décédé, mardi et deux autres ont été blessés lors de la chute d'un arbre survenue dans un centre de formation des Apprentis d'Auteuil, à l'ouest de Chartres, a annoncé la préfecture d'Eure-et-Loir. L'accident s'est produit vers 14h, mardi au Château des Vaux, établissement de la Fondation d'Auteuil, qui abrite un établissement d’enseignement situé sur deux communes rurales du Perche, Saint-Maurice-Saint-Germain et Pontgouin (Eure-et-Loir).

Selon le maire de Pontgouin, Jean-Claude Fiesse, «l'arbre est tombé sur les trois jeunes, qui se rendaient à leur cours». «L'arbre est tombé subitement. Un expert de l'Office national des forêts est venu et nous a dit que l'arbre était malade. (...) Mais quand on voit les arbres et qu'on n'est pas spécialiste, on ne peut pas s'en rendre compte», a expliqué l'élu. Le maire a décrit un établissement «sous le choc». «J'ai vu des gens du personnel en pleurs. C'est un drame», a-t-il confié.