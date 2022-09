Las Vegas : Un élu arrêté après le meurtre d’un journaliste

La police américaine a annoncé l’arrestation mercredi d’un suspect en lien avec le meurtre d’un journaliste à Las Vegas et des médias locaux ont indiqué qu’il s’agit d’un homme politique au cœur de récentes révélations du reporter. «Le suspect dans l’homicide survenu le 2 septembre 2022 a été arrêté», explique un bref communiqué de la police de Las Vegas, sans fournir le nom du suspect ni aucun détail supplémentaire.

Le journaliste d’investigation Jeff German travaillait sur une série d’articles publiés par le Las Vegas Review-Journal et consacrés à des accusations d’actes répréhensibles à l’encontre d’un administrateur public du comté de Clark qui comprend Las Vegas, Robert Telles, a expliqué le journal. L’homme arrêté est M. Telles, 45 ans, ajoute le journal, qui cite le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo. Des documents pénitentiaires du comté de Clark montrent que l’élu se trouve en détention pour une enquête sur un meurtre.

Plus tôt mercredi, la télévision locale KTNV avait fait état d’une perquisition policière dans la demeure du responsable. Jeff German, âgé de 69 ans, avait été découvert mort samedi devant sa maison. Selon des médias locaux, il avait reçu plusieurs coups de couteau et la police de Las Vegas avait annoncé l’ouverture d’une enquête pour homicide. Quelques jours après, la police a publié des images du principal suspect et d’un véhicule qu’elle pense être lié au meurtre.