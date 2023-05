Scandale aux États-Unis: Un élu du Congrès américain arrêté et placé en détention pour fraude

Getty Images via AFP

L'élu de l'État de New York de 34 ans, inculpé par un grand jury, «est en détention» au tribunal fédéral dans l'attente de sa comparution mercredi après-midi, a indiqué un porte-parole du parquet fédéral du district est de New York. Il a été inculpé de fraude électronique, blanchiment d'argent, détournement de fonds publics et fausses déclarations à la Chambre des représentants, a énuméré un communiqué du parquet.