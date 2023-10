Un élu en retard déclenche volontairement une alarme au Congrès

Jamaal Bowman a reconnu les faits mercredi devant un tribunal de Washington où il a accepté de payer une amende de 1 000 dollars et d'écrire une lettre d'excuses aux forces de l'ordre en échange de l'abandon des poursuites à son encontre, selon des documents judiciaires et un communiqué de cet élu d'une circonscription fédérale de l’État de New York.