Risée du web américain : Non, les enfants qui se prennent pour des chats n'ont pas de litière

Un élu américain est la risée des réseaux sociaux après avoir relayé une rumeur selon laquelle des écoles avaient installé des litières dans leurs toilettes pour les enfants qui s'identifient à des chats.

«Ça s'appelle les 'furries'. Si vous ne savez pas ce que sont les furries, c'est quand des élèves se déguisent en animaux -- en chats ou en chiens -- pendant la journée d'école», croit savoir le sénateur. «Ils miaulent et aboient et interagissent de cette manière avec leur école, avec leurs professeurs. Et maintenant, des écoles veulent placer des litières dans les écoles pour que ces élèves puissent les utiliser. Comment cela peut-il être hygiénique?», s'indigne-t-il très sérieusement.

Si certains se déguisent parfois au sein de cette communauté, dite Furry Fandom, notamment lors de rassemblements, les commentaires de Bruce Bostelman ont suscité stupéfaction et colère auprès des furries et de leurs proches. «Ce n'est pas DU TOUT ce que font les furries. Et des litières? Mec, ils sont humains et savent qu'ils sont humains», s'exaspérait un internaute sur Twitter. «Ils utilisent les toilettes comme les autres humains. Vous êtes prêt à calomnier jusqu'à l'activité la plus innocente sans aucune raison».