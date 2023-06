Un élu surpris en train de peindre des graffitis dans un tunnel

Twitter

Un adjoint au maire d'Helsinki a été surpris en train de peindre des graffitis sur le mur d'une infrastructure ferroviaire, ce qui a entrainé un coût de nettoyage de 3 500 euros, selon les services de maintenance. Vendredi soir, des vigiles ont pris sur le vif Paavo Arhinmaki, 46 ans, et un ami de l'élu en train d'achever leur graffiti sur le mur d'un tunnel ferroviaire à Vantaa dans le sud de la Finlande lors des fêtes traditionnelles du solstice d'été.

Eero Liehu, de l'Agence des infrastructures de transport finlandaises, a déclaré à l'AFP que les travaux de nettoyage avaient duré trois heures et demie lundi et coûté 3 500 euros. M. Arhinmaki, responsable de la culture et des loisirs à la mairie d'Helsinki, s'est excusé samedi dans un post sur Facebook.

«Il comprend la gravité de la situation»

«C'était vraiment une sottise de ma part et de notre part. En quelque sorte, je me suis laissé berner par la pensée qu'on peut peindre sur ce type de mur en béton gris qui ont déjà été peints et qui ne sont pas visibles», a-t-il écrit. «C'était complètement irréfléchi. C'était d'autant plus idiot qu'il y a des murs sur lesquels il est permis de peindre», a-t-il ajouté.

Le maire d'Helsinki, Juhana Vartiainen, ne s'est pas montré d'humeur à plaisanter. «Les actes de l'adjoint au maire Arhinmaki étaient dans ce cas inconsidérés», a-t-il estimé dans un communiqué. «Il comprend la gravité de la situation», a-t-il assuré, soulignant qu'il était en contact avec M. Arhinmaki. Le graffiti comportait les termes «domination mondiale et grands changements de carrière».

La police a ouvert une enquête pour dommages matériels et perturbation du trafic ferroviaire. M. Arhinmaki, ancien député et ancien président du parti l'Alliance de gauche, a déclaré aux médias finlandais qu'il ne pensait pas que ses actes avaient été graves au point de l'obliger à démissionner. Il a été ministre de la Culture et des Sports de 2011 à 2014.

