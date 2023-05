Aux Etats-Unis: Un emblématique immeuble de New-York trouve enfin acquéreur

La vente avait lieu en plein air, dans le sud de Manhattan, devant une centaine de personnes, et sept acquéreurs étaient enregistrés, a indiqué la société Mannion Auctions. Jeff Gural, 80 ans, n'est pas un inconnu pour le «Flatiron», puisqu'il représente 75% des propriétaires du bâtiment en forme de fer à repasser.

Immeuble de bureaux de 22 étages et 87 mètres de haut, au carrefour des 22e rue, Cinquième avenue et Broadway, le «Flatiron» a été construit en 2 ans et achevé en 1902, dans le style Beaux-Arts.