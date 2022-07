Au Luxembourg: Un emploi stable grâce à des associations

Grâce à son poste à la Kulturfabrik, Félicidade peut s'adonner à une de ses passions: le jardinage. L'essentiel

Depuis bientôt sept ans, Félicidade travaille à la Kulturfabrik. «Je fais du ménage, du jardinage, des courses, des retouches sur des vêtements, des rideaux. C'est très varié», explique la femme de 58 ans. Pendant dix ans au Revis, elle a maintenant un CDI destiné aux plus de 50 ans. Elle a la garantie de garder son emploi jusqu'à la pension. «Avec le Revis, impossible de louer un appartement, de prendre un abonnement de téléphone», raconte-t-elle. La Kufa a des aides de l'État pour six de ses salariés. «Sans ça, on ne pourrait pas les garder», explique Costantina Tenace, comptable.

Jacques, 56 ans, travaille à la Stëmm vun der Strooss depuis trois ans comme responsable des chauffeurs. Après dix ans aux Philippines, il a travaillé deux ans au Forum pour l'emploi d'Echternach. Puis se retrouve au chômage. «L'Adem me proposait du travail mais difficile d'accès sans voiture. Puis on m'a parlé de la mesure "50+" comme dernier espoir pour trouver un travail», explique-t-il. Et c'est grâce à ce contrat qu'il a été embauché en CDI à la Stëmm. Il a d'ailleurs pu s'acheter une voiture.

Un nouveau challenge

Lucia, 55 ans, travaille aussi à la Stëmm, au vestiaire social (Kleederstuff). Après 26 ans dans le privé, elle a eu des problèmes de santé et a dû se faire opérer deux fois. La pension d'invalidité lui a été refusée, elle a perdu ses droits à l'Adem. «C'était très dur psychologiquement. J'ai travaillé toute ma vie», raconte-t-elle. Elle a travaillé quelques mois à l'accueil de 4U au CIGL Esch. «J'aurais pu rester plus longtemps mais j'avais besoin d'avoir un emploi sûr: j'ai une maison à payer, des enfants», ajoute-t-elle.

Travailler à la Stëmm était un nouveau challenge pour elle. «Les six premiers mois ont été difficiles. Je n'étais pas préparée à voir autant de misère. J'ai dû faire un gros travail sur moi mais j'ai bien été encadrée. Maintenant, je me plais dans ce que je fais», raconte Lucia.

Comme la Kufa, la Stëmm ne pourrait pas avoir ces salariés sans les aides de l'État. «Notre mission est d'aider les plus défavorisés. Si on peut permettre à ces personnes de retrouver un emploi alors tout le monde est gagnant», indique Arnaud Watelet, directeur administratif et financier.