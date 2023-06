Un employé de la boulangerie Marie-Blachère électrisé à Amnéville, le magasin fermé

L'homme a été transporté à l'hôpital dans un état grave mais il serait aujourd'hui hors de danger, précisent nos confrères, qui ajoutent que selon le fournisseur d'électricité Omega, l'installation électrique du magasin présentait «un danger immédiat pour la sécurité du personnel et des usagers».

Le maire de la commune, Éric Munier, s'est immédiatement rendu sur place et dans la foulée a pris un arrêté municipal de fermeture administrative «immédiate et temporaire». La boulangerie ne pourra rouvrir qu'après la mise en conformité de ses installations électriques, et la validation des travaux par un organisme de contrôle.