Un empoisonneur de chiens sévit-il à Steinfort?

Pour Carol, c'est une certitude, sa chienne a été empoisonnée: «Elle a probablement dû manger quelque chose qu'elle ne devait pas. Le vétérinaire a pu écarter l'hypothèse de la mort-aux-rats, mais lui aussi est convaincu qu'il s'agit d'un empoisonnement. C'est tellement lâche de s'en prendre à des pauvres bêtes qui n'ont rien fait». Qui? Quand et pourquoi? Ces questions hantent Carol, qui a reçu plusieurs témoignages de soutien sur les réseaux sociaux. D'autant que Zara ne serait pas la seule chienne victime. «Un chihuahua aurait aussi été touché, et je me souviens d'une affaire suspecte à Olm, tout près de Steinfort», précise Carol.