Un enchantement inspiré de Tetris

« DROPCAST » Ingrid et ses étranges peluches défient le joueur dans un duel casse-tête. Comme dans Tetris, le joueur doit ranger des briques colorées selon leur couleur, avant qu'elles n'atteignent le haut de l'écran. Dès que l’on constitue deux rangées ou plus, on gagne des points supplémentaires.