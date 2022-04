Hockey sur glace: Un enfant chassé d’un match de NHL à cause d’une canne

Fan du Canadien et de son joueur de centre Nick Suzuki (22 ans), le jeune Hunter Beauparlant s’était approché de la baie vitrée pour admirer son idole et lui présenter une pancarte, comme le font des dizaines de supporters avant chaque rencontre.

Suzuki n’était pas resté insensible au message de l’enfant et, pour le remercier, lui avait lancé un puck. Mais, dans la cohue, Hunter avait été bousculé, avait reçu un coup sur sa lèvre inférieure et la rondelle avait fini dans la poche d’un autre gamin en quête de souvenirs.

Témoin de la séquence, le No 14 du Canadien s’était alors empressé de dédicacer l’une de ses cannes et de la faire parvenir à son admirateur avant de prendre la pose avec lui.

Une fin heureuse ?

Pas vraiment. En effet, quelques minutes plus tard, un employé de la patinoire a informé le papa et son fils qu’il était interdit de suivre le match s’ils conservaient la crosse, celle-ci étant considérée comme une arme. Se débarrasser de l’objet et rester dans le stade? Ou conserver le bâton et partir? Steven Beauparlant et son enfant n’ont pas hésité: ils se sont illico dirigés vers le parking avant de raconter leur aventure sur les réseaux sociaux.