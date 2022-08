En Floride : Un enfant de 10 ans amputé après une attaque de requin

Jameson Reeder Jr a «miraculeusement» réussi à s’accrocher à un bâton de mousse flottant et a été sauvé par des membres de sa famille, qui ont posé un garrot à sa jambe, a ajouté Joshua Reeder. Hospitalisé à Miami, le garçon a dû être amputé en dessous du genou. «Il est maintenant sorti du bloc opératoire et se repose», a écrit son oncle. Une cagnotte en ligne lancée par sa famille avait récolté plus de 50 000 dollars mardi après-midi. Le nombre inhabituellement élevé d’attaques de requins sur les côtes de l’État de New York a fait naître des craintes aux États-Unis cet été, mais le risque d’être mordu par cet animal reste faible.