Un enfant de 10 ans tué par balles dans une fusillade à Nîmes

Un drame s'est produit lundi soir à Nîmes, où un enfant de 10 ans a été mortellement touché par des tirs lors d'une fusillade. Le garçon se trouvait à l'arrière d'un véhicule pris pour cible alors qu'il circulait dans ce quartier aux alentours de 23h30. Touché par balle, il est décédé après son évacuation vers le CHU de Nîmes. Le conducteur, son oncle, a été blessé et un autre enfant se trouvant à l'arrière est sain et sauf, ont précisé ces sources à l'AFP.

«Suite à des échanges de tirs intervenus au sein du quartier Pissevin, à l’ouest de Nîmes, un enfant de 10 ans est décédé cette nuit. Un homme a en outre été victime des tirs de balles. Les jours de ce dernier ne seraient plus en danger», a précisé la procureure de la République de Nîmes Cécile Gensac dans un communiqué mardi matin, annonçant une communication ultérieure dans la journée.

Individus très jeunes et armes de guerre

Selon les sources de l'AFP, le garçon se trouvait à l'arrière d'un véhicule pris pour cible alors qu'il circulait dans ce quartier aux alentours de 23h30. Il est décédé après son évacuation vers le CHU de Nîmes. L'homme blessé est le conducteur, son oncle. Un autre enfant se trouvant à l'arrière est lui sorti sain et sauf de ces tirs.

Ce quartier de Pissevin est le même où un homme de 39 ans avait été abattu en janvier, déjà dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants. Selon des chiffres de l'ancien procureur de Nîmes, Eric Maurel, une quinzaine de règlements de compte avaient fait huit morts à Nîmes en 2020 et trois en 2021, la plupart dans les quartiers de Pissevin, du Chemin Bas et du Mas de Mingue, trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.