Un enfant de 3 ans échappe de justesse à la noyade à la piscine d'Hagondange

L'incident aurait pu tourner au drame. Mardi après-midi, un enfant âgé de trois ans a semble-t-il échappé à la vigilance de sa maman, au centre aquatique Aquarives d'Hagondange, et sauté dans le bassin d'apprentissage, sans brassières, à l'endroit le plus profond, relate Le Républicain Lorrain.

Les nouvelles concernant son état de santé sont plutôt bonnes. L'enfant va mieux et ne devrait garder aucune séquelle de l'incident. Quant aux maîtres-nageurs de l'établissement, choqués par l'événement, ils ont bénéficié d'un débriefing de plus d'une heure mardi soir. Le centre aquatique, lui, a fermé ses portes plus tôt en raison de cet incident.