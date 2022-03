Etats-Unis – Un enfant de 3 ans joue avec une arme et tue sa mère

États-Unis : Un enfant de 3 ans joue avec une arme et tue sa mère

Assis à l’arrière de la voiture de ses parents sur le parking d’un supermarché près de Chicago, un garçon de trois ans a tué sa mère en jouant avec une arme.

Père placé en détention

Cette mort s’inscrit dans une série effarante d’accidents comparables. «Chaque année, aux États-Unis, des centaines d’enfants accèdent à des armes chargées et non sécurisées, dans des placards, des tables de nuit, des sacs à dos ou des sacs à main, ou simplement laissées traîner» et tirent involontairement, selon un rapport récent d’Everytown For Gun Safety.