Aux Etats-Unis – Un enfant de 4 ans trouvé dans le congélateur

Aux États-Unis : Un enfant de 4 ans trouvé dans le congélateur

Maltraitée par son concubin, une mère de famille a alerté la maîtresse d'école, qui a prévenu la police. Mais il était déjà trop tard pour sauver son petit garçon.

Mason n’avait plus donné signe de vie depuis le 11 décembre.

Une petite fille de Las Vegas (Nevada) est arrivée, mardi matin, à l’école avec un petit mot dans les mains. Elle a transmis le message à sa maîtresse, qui a cru défaillir en lisant son contenu: la mère de l'élève expliquait qu’elle était retenue en otage par son petit ami et qu’elle pensait que son fils était mort. «Elle a écrit qu’elle ne savait pas où se trouvait son enfant cadet et qu’elle le croyait décédé», confirme le lieutenant Ray Spencer au Reno Gazette Journal.

L’enseignante a alerté les autorités vers 8h, et celles-ci ont immédiatement placé la maison sous surveillance. Vers 10h, des policiers ont pu interpeller Brandon Toseland, 35 ans, compagnon de la maman, au coin de la rue. La mère de famille a ensuite expliqué aux enquêteurs qu'elle était maltraitée et «qu’elle n’était pas autorisée à quitter la maison seule, ni d’aller dans le garage». Et elle a donc ajouté qu’elle n’avait pas vu son fils Mason, 4 ans, depuis le 11 décembre.