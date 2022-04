Polémique aux États-Unis : Un enfant de 8 ans emmené par la police après un vol de chips

La vidéo d'un agent de police emmenant sans ménagement un enfant noir de 8 ans, pour un paquet de chips volé, au nord de New York, a provoqué un flot de condamnations sur les réseaux sociaux.

«En tant que mère, c'était une vidéo déchirante à regarder», a condamné mercredi la gouverneure démocrate de l'État de New York, Kathy Hochul, depuis la ville de Syracuse, où l'incident a eu lieu et où elle se trouvait pour une réunion sur le Covid. La vidéo, vue plus de 5 millions de fois sur l'un des comptes Twitter qui l'a relayée lundi, montre un policier blanc tenant par les bras l'enfant en pleurs, en présence d'au moins deux autres agents. Le policier tient également un paquet de chips bleu. Selon des médias, l'enfant a huit ans et l'incident s'est produit durant le week-end.