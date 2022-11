12e bébé: Encore un enfant pour Nick Cannon

Vous avez bien lu: Nick Cannon aura bientôt douze enfants. Depuis le début de l’année 2022, l’animateur de 42 ans a déjà accueilli trois bébés – un en juin et deux en septembre – et deux femmes ont annoncé être enceintes de lui, Alyssa Scott le 4 novembre 2022 et Abby de la Rosa six jours plus tard.