Au Luxembourg : Un enfant de sept ans percuté à vélo par une voiture

LUXEMBOURG – Plusieurs accidents avec des blessés se sont produits dans la soirée de jeudi au Luxembourg, indique ce vendredi la police grand-ducale.

Cinq accidents de la circulation ayant fait six blessés en tout ont émaillé la fin d'après-midi et le début de la soirée, jeudi, selon les informations transmises vendredi matin par la police grand-ducale. La première victime a été un enfant de 7 ans qui faisait du vélo rue de l'Église à Belvaux, vers 17h. L'enfant a été soigné sur place avant d'être transporté à l'hôpital. La police rassure: le petit garçon ne souffre pas de blessures graves. La voiture était en outre mal immatriculée, ont constaté les agents. L'accident a fait l'objet d'un procès-verbal.

Une demi-heure plus tard, deux voitures sont entrées en collision rue de Olm, à Kehlen. Un des automobilistes s'est retrouvé sur le mauvais côté de la route et la conductrice qui arrivait en face n'a pas pu l'éviter. Le premier conducteur avait d'ailleurs trop bu et a été verbalisé. L'autre a été prise en charge par les secours. Vers 21h, une personne conduisant un scooter a perdu le contrôle de son engin en effectuant un dépassement, avenue des Hauts-Fourneaux, à Esch, et est tombé. Le pilote et son passager ont subi de légères égratignures et ont été emmenés à l'hôpital pour contrôles.

Accident de trottinette

Toujours à 21h, un automobiliste est sorti de la route entre Wiltz et Nocher, dans le nord du Luxembourg. Il a fini dans le fossé latéral, où il a heurté deux arbres. Le conducteur a reçu les premiers soins médicaux d'urgence sur les lieux avant d'être transporté à l'hôpital. Enfin, vers 22h20, un homme est tombé en trottinette électrique, sur la route entre Nœrtange et Wiltz. Il a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital.

L'activité de la police la nuit dernière ne s'est pas limitée à ces accidents. Les agents en ont peut-être évité d'autres en interceptant des conducteurs qui avaient trop bu, lors de contrôles, entre 23h et 2h30, sur l'A7 entre Mersch et Ettelbruck et sur la N7 entre Roost et Colmar-Berg. En tout, 441 automobilistes ont dû souffler dans le ballon. Seize d'entre eux étaient positifs et ont été verbalisés, dont trois ont dû abandonner leur permis de conduire. Et 22 autres ont été sanctionnés pour des problèmes avec les papiers de bord.