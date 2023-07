Un enfant français de 8 ans tombe dans un cratère en Équateur

«L’état de santé du petit garçon est stable et il reçoit les soins médicaux nécessaires», a déclaré l’ambassade à l’AFP. L’enfant âgé de 8 ans, que les médias locaux présentent comme étant Axel Devosse, est tombé vendredi dans un des deux cratères du site de Los Gemelos sur l’île de Santa Cruz, selon le Parc national des Galapagos.

«L’intervention rapide des secours formés à ces situations d’urgence a permis de le sortir du fond du cratère, à plus de 100 mètres», a-t-il précisé dans son rapport daté de vendredi. Los Gemelos, lieu de randonnée très prisé des touristes, sont formés de deux cratères qui se font face, causés par l’effondrement de chambres de magma.

«À un moment donné, il y a eu un cri»

«Nous étions sur le chemin du retour, vers le taxi, et Axel, le plus grand (de ses fils) était à l’arrière, en train de regarder des choses, et à un moment donné, il y a eu un cri. Un Brésilien a dit qu’il l’avait vu tomber», a déclaré le père du garçon, Jérôme Devosse, à la presse locale. Il a ajouté que «lorsqu’ils (les pompiers) sont arrivés, ils ont utilisé des cordes. C’était très difficile, ils ne pouvaient pas le voir (le garçon). Il y avait cette personne, le Brésilien, qui avait un drone qui a aidé les pompiers à localiser l’enfant.»