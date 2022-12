«Un enfant mordu par un chien, mais rien ne se passe»

13 minutes entre l'admission et le tri

«Pour les urgences chirurgicales chez l'enfant, un chirurgien pédiatre est à chaque fois présent, en plus de la disponibilité d'un autre médecin si besoin», répond Paulette Lenert. La prise en charge dépend ensuite du degré de gravité. Depuis le début de l'année, les jeunes patients attendent en moyenne 13 minutes entre l'admission et la priorisation des cas plus ou moins graves par les équipes médicales.