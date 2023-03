En France: Un enfant qui fait une fellation: un tableau suscite un tollé à Paris

Texte, image, dessin

Tous les arts sont concernés par ce débat sans fin sur la légitimité de séparer l’œuvre brute de l’artiste et, surtout, ses intentions. Tout montrer dans le but de dénoncer ne passe pas pour une frange du public. Le roman «Lolita» de Vladimir Nabokov avait été censuré en 1955 à sa sortie car il parlait d’une enfant victime d’un prédateur sexuel. L’auteur affirmait pourtant partout que son livre était justement le contraire d’une apologie de la pédophilie. La peinture, «Thérèse rêvant» (1938) de Balthus avait fait polémique en 2017 et donné lieu à des pétitions pour qu’il ne soit pas exposé. Il l’est toujours dans un musée à Madrid.