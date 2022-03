Au Luxembourg : Un enfant renversé par une voiture près d'une école à Capellen

Vers 17h lundi, un enfant a été renversé par une voiture à proximité d'une école, sur la route d'Arlon à Capellen. Il a été blessé et transporté à l'hôpital pour enfants. Les circonstances de l'accident ne sont pas précisées à ce stade, la police indique simplement que la route d'Arlon entre les rues Charles Risch et de la Gare ont été fermées le temps de l'intervention des secours et des forces de l'ordre.