En Italie : Un enfant s'étouffe avec du pain, elle le sauve grâce à une série télé

C’était une journée un peu particulière pour Flavia Napolitano, une institutrice de Pérouse (centre). Ce jour de mai 2022, l’enseignante a dû remplacer une collègue et s’est donc retrouvée à la tête d’une classe qui n’était pas la sienne. Tout se déroulait normalement jusqu’à ce que Flavia ne remarque avec effroi que le visage d’un élève de 8 ans était en train de virer au bleu. «J’ai compris tout de suite qu’il était en train de s’étouffer. J’ai crié au secours et je me suis précipitée vers l’enfant, je l’ai pris et je l’ai mis sur mes jambes», raconte l’enseignante à l’agence Ansa.