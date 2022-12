Espagne : Un enfant s’écrase dans le hall de réception d’un hôtel

Un garçon de onze ans s’est introduit sur la terrasse d’un établissement de la Costa Blanca pour y pratiquer le «parkour», dimanche. Il a brisé une lucarne et fait une chute mortelle de quinze mètres.

Plusieurs touristes ont assisté à un terrible drame, dimanche dans un hôtel de L’Alfas del Pi, près de Benidorm (Costa Blanca). Selon 20 minutos , un enfant de 11 ans est monté sur une terrasse de l’établissement avec un copain pour faire du «parkour» (NDLR: des exercices acrobatiques en milieu urbain). Lors de ce moment d’amusement, le jeune Norvégien domicilié dans la commune a brisé une lucarne menant à la cage d’escalier et est passé à travers.

Le malheureux a terminé sa chute environ quinze mètres plus bas, dans le hall de réception de l’hôtel. Un des témoins a tenté de réanimer l’enfant en attendant l’arrivée d’une ambulance. Le petit a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Selon les premiers éléments de l’enquête, «tout indique que cette tragédie est le résultat d’une négligence de l’enfant qui est mort», a indiqué un porte-parole de la Garde civile.

Le garçon et son copain ne séjournaient pas dans cet établissement. D’après les autorités, ils se sont introduits dans les locaux après avoir forcé un cadenas. Ils se sont alors mis à courir, à sauter et à faire des cascades entre les appareils électroniques et autres climatiseurs stockés à cet endroit. La mère de la victime, âgée de 47 ans, a dû être hospitalisée après avoir fait une crise d’angoisse. La police judiciaire a ouvert une enquête, mais la responsabilité de l’hôtel ne semble pas engagée.