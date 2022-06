Cyclisme/Route d'Occitanie : Un enfant traverse à l'arrivée devant les coureurs au sprint

Vainqueur au sprint de la dernière étape de la Route d’Occitanie, l’italien Niccolo Bonifazio est passé tout proche de l’accident juste après le passage de la ligne.

À l’arrivée de la quatrième et dernière étape de la Route d’Occitanie dimanche, un grave accident a été évité de justesse entre Niccolo Bonifazio et un enfant. Juste après le passage de la ligne d’arrivée. Vainqueur du jour, le coureur Italien s’est fait une grosse frayeur lorsque le jeune a échappé à la vigilance de ses surveillants et a traversé la route en courant. Le sprinteur de l’équipe Israel a fait preuve d’un réflexe salvateur pour éviter l’enfant et une collision qui aurait pu avoir de graves conséquences.