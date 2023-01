Au Mexique : Un enfant tue un autre enfant de son âge pour un jeu vidéo

30 968 homicides en 2022

Aux États-Unis voisins, un petit garçon de six ans a été arrêté le 6 janvier, après avoir tiré en classe sur sa maîtresse dans une école de Virginie (Est), la blessant grièvement, selon la police. Le pistolet Taurus de calibre 9 mm avait été légalement acheté par la mère de l’enfant. Le Veracruz est l’un des états les plus pauvres du Mexique, et l’un des plus violents.