Bande dessinée: Un enfant vit entre solitude et solidarité

La vie du jeune Brandon, personnage principal de «Hawai solitudes», n’est pas des plus joviales. Le garçon vit avec sa mère célibataire, accaparée par son travail, et son grand-père grabataire. Le peu de temps que l’infirmière passe à la maison est consacré à s’occuper du senior qui a perdu pratiquement toute autonomie. Brandon trouve surtout du réconfort aux côtés de son chat docile, qui l’accompagne partout.

Le quotidien de la famille bascule dans le deuil, lorsque l’aïeul succombe à une mauvaise chute. Puis lorsque Robbie, frère de la mère de famille, s’invite dans le foyer pour quelques temps. Ce musicien mène une vie de bohème en marge de la société. Il se révèle aussi très attentionné pour son neveu et tente de combler la relative absence de sa sœur. Robbie initie Brandon à différentes activités, afin de le sortir de sa routine.

Décor d'Hawaï

Un nouveau bouleversement survient lorsque le chat Batman disparaît. Inconsolable, le garçon le cherche partout et colle des affiches dans le voisinage. Sa vie est de nouveau plombée par ce qu’il considère comme un drame. Le scénario de «Hawai solitudes» peut sembler banal au premier abord, mais se révèle très touchant. Il montre des personnages bouleversés par les aléas de la vie mais empreints de solidarité. Aucun ne se laisse abattre et c’est ensemble qu’ils tentent de remonter la pente.

Le décor de l’île américaine, d’où est originaire l’auteur, constitué de plages, surfeurs et cannes à sucre, apporte un cachet particulier à l’histoire. R. Kikuo Johnson a opté par un format à l’italienne (petit livre, pages à l’horizontale) et un dessin sobre, rehaussé de temps en temps par une couleur qui accroche l'œil. Original sur le fond et la forme, «Hawai solitudes» a tous les atouts pour séduire le public.