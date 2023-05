Couronnement Charles III: Un énorme pénis sculpté à la tondeuse

Un hommage sarcastique à Charles III, deux jours avant son couronnement? Jeudi, les gens qui se promenaient au Royal Crescent à Bath (Somerset) ont découvert une surprenante «création» sur la pelouse du parc. Pendant la nuit, un petit malin s’est en effet amusé à dessiner, à la tondeuse, un phallus géant, raconte Somerset Live. À l’heure qu’il est, on ignore qui a réalisé cette œuvre et si elle a un lien quelconque avec les événements de ce week-end. À l’occasion du couronnement, la population britannique va prendre d’assaut les parcs, et notamment le Royal Crescent, pour y pique-niquer.