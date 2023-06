Un enseignant s'en prend aux enfants, le directeur se suicide

Une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte pour le retrouver avant que le corps sans vie d'un homme ne soit découvert «sur les rails entre les gares de la Teste-de-Buch et d'Arcachon».

Les intentions suicidaires du directeur ont été confirmées par deux écrits adressés à sa famille et à la directrice académique des services de l'Éducation nationale, dans lesquels il évoquait son «mal-être», sa «responsabilité» de ne pas avoir été «plus vigilant» à l'égard de l'enseignant mis en cause et sa volonté de «mettre fin à ses jours», ajoute le parquet.