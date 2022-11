Images insupportables : Un entraîneur de tennis frappe sa fille de 14 ans «qui ne travaille pas assez»

Des images insoutenables ont été publiées sur Twitter. On y voit un père et entraîneur frapper sa fille de 14 ans sur un court en Serbie. Le monde du tennis est révolté.

Selon les médias serbes, l'auteur des coups est un Chinois de 50 ans. Il se trouve en détention provisoire et aurait tenté d'expliquer son geste comme étant une tradition en Chine, lorsque les ordres hiérarchiques ne sont pas respectés. Il a ajouté que sa fille «ne travaillait pas assez intensément». La scène insoutenable a révolté le monde du tennis. «C'est horrible!», a par exemple tweeté le joueur de tennis suisse, Stan Wawrinka.

Si l'agresseur a été arrêté, la vidéo aurait circulé pendant deux semaines parmi les entraîneurs de tennis à Belgrade et personne ne l'aurait signalée… On ignore également ce que faisaient le père et sa fille en Serbie.